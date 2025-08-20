Удивить гостей проще, чем кажется: готовим сочный рулет с кабачком и сыром

Рулет из слоеного теста с кабачками и сыром — это идеальная закуска для любого случая. Хрустящая золотистая корочка, нежная начинка с кабачками и ароматными вялеными томатами делают это блюдо настоящим украшением стола. Простота приготовления и изысканный вкус понравятся и начинающим кулинарам, и опытным хозяйкам.

Раскатайте 500 г слоеного теста, распределите начинку из 200 г тертого сыра, 2 яиц, 50 г вяленых томатов и зелени. Сверху выложите тонкие ломтики кабачка, сверните рулетом и запеките при 180 °C 25–30 минут. Готовый рулет получается хрустящим снаружи с сочной начинкой внутри.

Подавайте теплым или холодным — он одинаково хорош в любом виде. Этот рулет станет хитом на вашем столе и прекрасно дополнит как праздничное меню, так и повседневный ужин!

