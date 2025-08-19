Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 09:36

Завтрак за 10 минут! Кабачковый омлет-рулет с плавленым сыром — вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковый омлет-рулет с плавленым сыром — завтрак чемпиона. Представьте: нежный яичный рулет с сочными кабачками и сладковатой морковью, а внутри — тающая начинка из плавленого сыра. Это не просто омлет, а настоящий кулинарный трюк, который удивит ваших домочадцев! Готовится быстро, выглядит эффектно, а вкус — просто объедение.

Вам понадобится: 1 средний кабачок (около 200 г), 1 небольшая морковь, 4 яйца, 2 плавленых сырка (100 г), 2 ст. л. растительного масла, соль, черный перец по вкусу, зелень для подачи.

Приготовление: кабачок и морковь вымойте, очистите. Натрите овощи на крупной терке, слегка отожмите от лишнего сока. В миске взбейте яйца с щепоткой соли и перца до однородности. Плавленые сырки нарежьте тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. масла на среднем огне. Выложите овощи, обжаривайте 5--7 минут до мягкости, помешивая. Переложите овощи в тарелку.

Ту же сковороду снова слегка смажьте маслом, влейте половину яичной смеси, распределите по дну. Когда омлет схватится по краям (2--3 минуты), аккуратно переверните его. На одну половину выложите 1/2 часть овощей и ломтики одного сырка. Лопаткой сверните омлет рулетом, подержите на огне еще 1 минуту. Повторите с оставшимися ингредиентами.

Готовые рулеты разрежьте на порции, посыпьте рубленой зеленью. Подавайте сразу — плавленый сыр должен быть нежным и тягучим!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
рулеты
омлеты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
