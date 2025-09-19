Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 01:03

Захарова дала совет по поводу документов для зарубежных поездок с детьми

Захарова посоветовала оформлять детям загранпаспорта для поездок

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Всем родителям, которые собираются поехать за границу с детьми, лучше сразу сделать загранпаспорт на ребенка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такую рекомендацию дипломат дала в связи с предстоящим 20 января 2026 года началом действия изменений в закон о порядке выезда из РФ и въезда.

Уточняется, что среди новшеств числится исключение свидетельства о рождении из числа документов, по которым россияне возрастом до 14 лет имеют право въезжать на территорию ряда стран. Речь идет об Абхазии, Киргизии и других.

Во многих случаях есть разные нюансы, нужно вчитываться, знать [правила]. Поэтому удобнее всего, правильнее всего сразу оформлять загранпаспорт, — объяснила официальный представитель МИД РФ.

Ранее выяснилось, что Европейский союз готовит новые санкции против России, в рамках которых может быть введено ограничение на выдачу туристических виз гражданам РФ. Пакет ограничений станет 19-м по счету среди введенных против Москвы рестрикций. Глава МИД Чехии Ян Липавский отмечал, что может появиться запрет на свободное передвижение российских дипломатов по территории Шенгенской зоны. Еврокомиссия планирует представить этот пакет для обсуждения среди стран ЕС 12 сентября.

До этого МИД КНР рассказал, что страна вводит безвизовый режим для россиян с 15 сентября. Граждане РФ с обычными загранпаспортами смогут находиться в Китае до 30 дней. Решение будет действовать до 14 сентября 2026 года.

