Кабачково-картофельные гнезда с сыром: вкусный рецепт в духовке. Нежные, ароматные и очень вкусные овощные гнёздышки! Идеальный вариант для лёгкого ужина или полезного перекуса. Яркое сочетание кабачка, моркови и расплавленного сыра покорит вашу семью!
Ингредиенты
- Кабачок — 1 шт. (средний)
- Морковь — 2 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 60 г
- Сыр моцарелла — 100 г
- Помидоры черри — 8–10 шт.
- Зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный — по вкусу
Приготовление
- Овощи очистите. Кабачок, морковь и картофель натрите на крупной тёрке. Отожмите лишний сок. Добавьте яйца, муку, мелко порубленную зелень, соль и перец. Тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 170 °C.
- Формочки для маффинов смажьте маслом. Выложите овощную массу, сформировав углубления в центре. В каждое «гнездо» положите по шарику моцареллы и половинке черри. Запекайте 25–30 минут до золотистого края. Подавайте сразу же!
