18 сентября 2025 в 06:00

Кабачково-картофельные гнезда с сыром: вкусный рецепт в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачково-картофельные гнезда с сыром: вкусный рецепт в духовке. Нежные, ароматные и очень вкусные овощные гнёздышки! Идеальный вариант для лёгкого ужина или полезного перекуса. Яркое сочетание кабачка, моркови и расплавленного сыра покорит вашу семью!

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт. (средний)
  • Морковь — 2 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 60 г
  • Сыр моцарелла — 100 г
  • Помидоры черри — 8–10 шт.
  • Зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

  1. Овощи очистите. Кабачок, морковь и картофель натрите на крупной тёрке. Отожмите лишний сок. Добавьте яйца, муку, мелко порубленную зелень, соль и перец. Тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 170 °C.
  2. Формочки для маффинов смажьте маслом. Выложите овощную массу, сформировав углубления в центре. В каждое «гнездо» положите по шарику моцареллы и половинке черри. Запекайте 25–30 минут до золотистого края. Подавайте сразу же!

Ранее мы готовили варенье из перезревших кабачков, лимонов и апельсинов. Простой рецепт осенней заготовки.

кабачки
картошка
закуски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
