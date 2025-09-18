Кабачково-картофельные гнезда с сыром: вкусный рецепт в духовке

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт. (средний)

Морковь — 2 шт.

Картофель — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Мука — 60 г

Сыр моцарелла — 100 г

Помидоры черри — 8–10 шт.

Зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

Овощи очистите. Кабачок, морковь и картофель натрите на крупной тёрке. Отожмите лишний сок. Добавьте яйца, муку, мелко порубленную зелень, соль и перец. Тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 170 °C. Формочки для маффинов смажьте маслом. Выложите овощную массу, сформировав углубления в центре. В каждое «гнездо» положите по шарику моцареллы и половинке черри. Запекайте 25–30 минут до золотистого края. Подавайте сразу же!

