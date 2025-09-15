Варенье из перезревших кабачков, лимонов и апельсинов: простой рецепт осенней заготовки

Варенье из перезревших кабачков, лимонов и апельсинов — это гениальный способ превратить обычные овощи в изысканный десерт. Нежный цитрусовый аромат и текстура цукатов делают его настоящей звездой чаепития.

Ингредиенты

Кабачки очищенные — 1 кг

Сахар — 800 г

Лимон — 1 шт.

Апельсин — 1 шт.

Корица — по вкусу

Приготовление

Кабачки нарежьте мелкими кубиками, лимон и апельсин — мелкими дольками вместе с цедрой. Засыпьте сахаром, корицей и оставьте на 3–4 часа до выделения сока. Варите на медленном огне 15 минут после закипания, затем полностью остудите. Повторите процесс варки и охлаждения еще два раза. Горячее варенье разложите по стерильным банкам и закатайте крышками.

