15 сентября 2025 в 15:00

Варенье из перезревших кабачков, лимонов и апельсинов: простой рецепт осенней заготовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варенье из перезревших кабачков, лимонов и апельсинов — это гениальный способ превратить обычные овощи в изысканный десерт. Нежный цитрусовый аромат и текстура цукатов делают его настоящей звездой чаепития.

Ингредиенты

  • Кабачки очищенные — 1 кг
  • Сахар — 800 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Корица — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте мелкими кубиками, лимон и апельсин — мелкими дольками вместе с цедрой. Засыпьте сахаром, корицей и оставьте на 3–4 часа до выделения сока. Варите на медленном огне 15 минут после закипания, затем полностью остудите.
  2. Повторите процесс варки и охлаждения еще два раза. Горячее варенье разложите по стерильным банкам и закатайте крышками.

Ранее мы готовили галету со сливами и крошкой! Десерт для выходных круче, чем в кондитерской.

кабачки
варенье
простой рецепт
лимоны
апельсины
Ольга Шмырева
О. Шмырева
