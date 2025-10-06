Апельсиновый рулет, который растает во рту и в сердце! Облако нежного бисквита с цитрусовым кремом

Этот апельсиновый рулет с кремом на основе маскарпоне — настоящее произведение искусства, которое превратит обычное чаепитие в праздник. Он сочетает в себе воздушный бисквит, нежнейший крем с цитрусовой кислинкой и теплые нотки кардамона и корицы. Сложно представить более уютное и вкусное угощение, которое буквально тает во рту, оставляя послевкусие нежности и легкой апельсиновой свежести. Этот десерт стоит того, чтобы потратить на него время, ведь он восхищает не только вкусом, но и своим нарядным видом.

Для бисквита взбейте в пышную пену 3 яйца с 90 г сахара, добавьте 90 г просеянной муки, цедру половины апельсина и аккуратно перемешайте . Выпекайте на противне, застеленном пергаментом, около 8–10 минут при 190 °C. Готовый горячий корж сразу сверните в рулет вместе с бумагой и дайте остыть. Для крема взбейте 200 мл холодных сливок с 3 ст. л. сахарной пудры, добавьте 200 г сыра Маскарпоне и продолжите взбивать до устойчивости. В готовый крем вмешайте 3–4 ст. л. апельсинового конфитюра или пюре. Разверните остывший бисквит, равномерно распределите крем и снова сверните в тугой рулет. Украсьте по своему желанию — тертым шоколадом, орехами или дольками апельсина — и дайте ему хорошо пропитаться в холодильнике в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.