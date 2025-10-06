Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 07:46

Колбасу больше не покупаю, готовлю этот куриный рулет: идеально на бутерброды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Колбасу больше не покупаю, готовлю этот куриный рулет. Он идеален для бутербродов, обладает насыщенным вкусом и содержит только натуральные ингредиенты.

Рецепт: возьмите 500 г куриного филе, нарежьте пластинами и отбейте через пищевую пленку. Приготовьте начинку: смешайте 200 г шпината, 2 зубчика чеснока, 100 г творожного сыра, соль и перец. Равномерно распределите начинку по куриному пласту, сверните плотным рулетом, заверните в фольгу или пищевую пленку. Запекайте при 180 °C 40–45 минут, затем дайте остыть под прессом для плотной текстуры.

Вкус рулета напоминает деликатесную ветчину: нежное куриное мясо хорошо держит форму, шпинат и чеснок придают пикантность, а творожный сыр связывает начинку. Рулет идеально режется на красивые ломтики, не крошится. Храните его в холодильнике до 5 дней — это отличный способ отказаться от магазинной колбасы без потери вкуса.

Ранее стало известно, как приготовить сочный шницель из свинины: с этим рецептом мясо не будет сухим.

Читайте также
Два яблока и горстка муки! Самые воздушные яблочные булочки на сковороде — без возни и нервов
Общество
Два яблока и горстка муки! Самые воздушные яблочные булочки на сковороде — без возни и нервов
Сытный завтрак для всей семьи: готовим омлет, который выглядит как настоящая пицца
Общество
Сытный завтрак для всей семьи: готовим омлет, который выглядит как настоящая пицца
Мясо по-белорусски с картошкой и квашеной капустой: хит из Минска
Общество
Мясо по-белорусски с картошкой и квашеной капустой: хит из Минска
Курица в гранатовом соусе — это что-то невероятное! Готовим по грузинскому рецепту
Общество
Курица в гранатовом соусе — это что-то невероятное! Готовим по грузинскому рецепту
Курица в соусе терияки к рису: сочная альтернатива пресной грудке
Общество
Курица в соусе терияки к рису: сочная альтернатива пресной грудке
курица
рецепты
рулеты
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Калорийность банана: от размера до спелости
Вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь по прохожим
Осенний десерт: шведский суп из сухофруктов без особых хлопот
На Эвересте эвакуировали 350 туристов
В аэропорту в Сочи задержали и отменили 87 рейсов
Участники «Флотилии стойкости» начали голодовку из-за блокады Газы
Промышленный объект полыхал ночью на юге Украины
Экс-советник Путина описал онлайн-пространство РФ через 10 лет
В стране Европы хотят закрепить в конституции запрет на вступление в НАТО
Боец элитного подразделения ВСУ прятался по болотам, мечтая о сдаче в плен
ЮАР впустила самолет включенного США в черный список перевозчика из России
Британский доброволец сжег свой паспорт в поддержку России
Губернатор раскрыл детали атаки ВСУ на Нижегородскую область
В Подмосковье пьяный мужчина избил собаку с инвалидностью
Звезда «Папиных дочек» подал иск на алименты к экс-супруге
Беспилотники ВСУ нацелились на Кабардино-Балкарию
В Таиланде пьяная россиянка упала с балкона и получила серьезные травмы
День врача: эволюция медицины от магии до нанотехнологий
Стало известно, почему члены пропавшей под Красноярском семьи вряд ли живы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 октября: инфографика
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.