Колбасу больше не покупаю, готовлю этот куриный рулет: идеально на бутерброды

Колбасу больше не покупаю, готовлю этот куриный рулет. Он идеален для бутербродов, обладает насыщенным вкусом и содержит только натуральные ингредиенты.

Рецепт: возьмите 500 г куриного филе, нарежьте пластинами и отбейте через пищевую пленку. Приготовьте начинку: смешайте 200 г шпината, 2 зубчика чеснока, 100 г творожного сыра, соль и перец. Равномерно распределите начинку по куриному пласту, сверните плотным рулетом, заверните в фольгу или пищевую пленку. Запекайте при 180 °C 40–45 минут, затем дайте остыть под прессом для плотной текстуры.

Вкус рулета напоминает деликатесную ветчину: нежное куриное мясо хорошо держит форму, шпинат и чеснок придают пикантность, а творожный сыр связывает начинку. Рулет идеально режется на красивые ломтики, не крошится. Храните его в холодильнике до 5 дней — это отличный способ отказаться от магазинной колбасы без потери вкуса.

