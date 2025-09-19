Михайлово чудо: что нельзя делать 19 сентября по народным поверьям

Празднование Дня города в Москве
19 сентября православные христиане отмечают Михайлово чудо — день воспоминания чуда, совершенного Архангелом Михаилом в Хонех. Этот праздник глубоко укоренен в народном календаре и связан со множеством традиций, запретов и наблюдений за природой, которые передавались из поколения в поколение.

Погодные приметы в день Михайлова чуда

Наблюдения за природой в этот день считались особенно важными, так как с Михайлова дня начинались первые осенние заморозки, получившие название «Михайловы утренники».

  • Иней на деревьях предвещал снежную зиму.

  • Туманное утро сулило скорое потепление.

  • Теплая и солнечная погода в этот день указывала на то, что осень будет долгой и теплой.

  • Листья осины, падающие «лицом» вверх, предсказывали холодную зиму, а если они ложились «изнанкой» вверх, зима ожидалась теплой.

  • Облака синего цвета вечером предвещали скорую перемену погоды.

Приметы на основе поведения животных и птиц 19 сентября

Животные и птицы, по народным поверьям, чувствуют изменения в природе и своим поведением могут предсказать погоду.

  • Воробьи, прыгающие по веткам, предвещали скорое похолодание. Если же птицы притихали и прятались, это сулило мокрую погоду.

  • Кукушка, издающая звуки, похожие на кваканье, предвещала дождь.

  • Собака, усиленно роющая землю или катающаяся по траве, указывала на приближающееся ненастье.

  • Кошки, сворачивающиеся в клубок и прикрывающие мордочку лапками, чувствовали скорое похолодание.

Что нельзя делать 19 сентября по народным поверьям

С Михайловым днем связано множество запретов, нарушение которых, по народным поверьям, могло навлечь беду.

  • Запрещалось работать, особенно браться за острые предметы — ножи, топоры, иглы. Считалось, что это может «отрезать» удачу.

  • Нельзя было ругаться, сквернословить и обижаться. Этот день предназначен для примирения и прощения.

  • Запрещалось мыть голову, чтобы не «смыть ум».

  • Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу, так как путника могли подстерегать неприятности.

  • Нельзя было выбрасывать остатки пищи — их следовало отдать нуждающимся или животным.

Что нужно сделать в день Михайлова чуда

  • Обязательно следовало помириться со всеми, с кем были в ссоре, и попросить прощения.

  • Принято было устраивать братчины — общие застолья с семьей или соседями, где решались важные вопросы и укреплялись добрые отношения.

  • Следовало молиться Архангелу Михаилу об исцелении от болезней и о защите.

  • Хозяйки пекли пироги, в которые могли спрятать кольцо для гадания на скорое замужество.

Народные приметы и традиции 19 сентября отражают глубокую связь человека с природой и веру в духовные законы. Наблюдая за окружающим миром и следуя мудрости предков, наши прадеды не только предсказывали погоду, но и стремились жить в гармонии с собой и миром.

