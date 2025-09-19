Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 01:05

Убийца Кирка использовал имя Трампа как псевдоним в Сети

Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон использовал имя Дональда Трампа как псевдоним в игровой платформе Steam, передает Bloomberg. Этот факт стал частью материалов дела, собранных правоохранительными органами США.

Агенты сотрудничают с ФБР, чтобы изучить онлайн-активность подозреваемого, включая использование имени Трампа в Steam, — сказано в материале.

Сообщается, что секретная служба присоединилась к расследованию, хотя Кирк не находился под официальной защитой. Специалисты изучают цифровую активность Робинсона, включая 5000 часов игрового времени и символику онлайн-субкультур.

Доктор Рэйчел Кауэрт, исследовавшая взаимосвязь игровой культуры и экстремизма, заявила, что нет доказательств, связывающих эти два явления. Ключевыми факторами остаются доступ к оружию и социальное окружение.

Ранее Трамп заявил, что поступок семьи преступника, которая сдала своего родственника, является беспрецедентным. Он признался, что его удивило решение родителей злоумышленника добровольно сотрудничать с правосудием.

Также стало известно, что в США начались увольнения сотрудников за радостные комментарии об убийстве Кирка. Телеканал MSNBC уволил старшего аналитика Мэтью Дауда за заявление о возможной связи риторики Кирка со стрельбой.

