Министр-нейросеть впервые выступил с речью в парламенте Албании

Назначенный на министерскую должность в правительстве Албании ИИ-бот Diella выступил со своей первой речью в парламенте, передает AP. Уточняется, что нейросетевой министр напомнила о положениях конституции страны и подчеркнула, что хочет помогать человеку, а не заменить его.

Конституция говорит об институтах, служащих народу. Она не говорит о хромосомах, о плоти или крови. Она говорит об обязанностях, подотчетности, прозрачности и равных для всех условиях, — заявила ИИ-министр.

Также Diella заверила, что она воплощает в себе «ценности в такой же мере, как и любой коллега-человек, а может, даже и в большей». Перед коллегами она предстала на экране в образе женщины в национальном албанском наряде. Известно, что нейросеть будет отвечать за госзакупки.

Ранее эксперт по нацистской Германии Ян Бурцлафф из Корнеллского университета предположил, что даже самый продвинутый искусственный интеллект неспособен заменить историков: их роль лишь возрастает, поскольку алгоритмы не могут постичь эмоциональную и моральную глубину. Ученый исследовал, как ChatGPT пересказывает свидетельства жертв Холокоста. ИИ систематически опускал шокирующие детали, например эпизод о матери, порезавшей палец, чтобы напоить умирающую дочь каплями крови.

До этого сообщалось, что у людей с ментальными проблемами, которые регулярно используют нейросеть вместо психотерапии, может повыситься тревожность. Как заявила психотерапевт Мария Бодрягина, общение с ИИ может усилить чувство одиночества.