Цунами и землетрясение на Камчатке 18 сентября: магнитуда, разрушения

Новое сильное землетрясение произошло на Камчатке вечером 18 сентября. Что об этом известно, какая магнитуда, объявлялось ли цунами, есть ли разрушения?

Что известно о землетрясении на Камчатке 18 сентября

Сейсмологи зарегистрировали сильные подземные толчки в акватории Тихого океана, недалеко от восточного побережья Камчатского полуострова, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Согласно данным мониторинга, магнитуда землетрясения составила 7,7.

Эпицентр сейсмической активности располагался приблизительно в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага подземных толчков достигла 40 километров.

«Время (UTC): 18.09.2025 18.58:17. Магнитуда: 7.2. Координаты: 53.38, 159,92°. Глубина: 123 километра», — указано в сообщении.

Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале заявил, что для восточного побережья полуострова официально объявлена угроза цунами, в связи с чем проводится плановое оповещение населения. Уточняется, что было организовано оперативное обследование социально значимых объектов и жилого фонда после зафиксированного сейсмического события.

Солодов заявил, что все оперативные службы переведены на усиленный режим работы по заранее отработанному алгоритму действий. Данные о повреждениях инфраструктуры или пострадавших отсутствуют, отметил он.

«<…> По уточненным данным, магнитуда составила 7,2. Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения. В Никольком и Усть-Камчатске ожидается 0,5 м, мыс Маяк и мыс Лопатка — 1,5 м, в районе Петропавловска по оценкам УГМС не превысит 0,1 м. Прошу всех не приближаться к акваториям», — написал глава Камчатки.

Также в Сети появились кадры землетрясения. На видеороликах видно, как в квартирах шаталась мебель и раскачивались люстры. Один из местных жителей заснял, как от толчков дрожит его рука.

