Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 00:12

Цунами и землетрясение на Камчатке 18 сентября: магнитуда, разрушения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новое сильное землетрясение произошло на Камчатке вечером 18 сентября. Что об этом известно, какая магнитуда, объявлялось ли цунами, есть ли разрушения?

Что известно о землетрясении на Камчатке 18 сентября

Сейсмологи зарегистрировали сильные подземные толчки в акватории Тихого океана, недалеко от восточного побережья Камчатского полуострова, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Согласно данным мониторинга, магнитуда землетрясения составила 7,7.

Эпицентр сейсмической активности располагался приблизительно в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага подземных толчков достигла 40 километров.

«Время (UTC): 18.09.2025 18.58:17. Магнитуда: 7.2. Координаты: 53.38, 159,92°. Глубина: 123 километра», — указано в сообщении.

Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале заявил, что для восточного побережья полуострова официально объявлена угроза цунами, в связи с чем проводится плановое оповещение населения. Уточняется, что было организовано оперативное обследование социально значимых объектов и жилого фонда после зафиксированного сейсмического события.

Солодов заявил, что все оперативные службы переведены на усиленный режим работы по заранее отработанному алгоритму действий. Данные о повреждениях инфраструктуры или пострадавших отсутствуют, отметил он.

«<…> По уточненным данным, магнитуда составила 7,2. Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения. В Никольком и Усть-Камчатске ожидается 0,5 м, мыс Маяк и мыс Лопатка — 1,5 м, в районе Петропавловска по оценкам УГМС не превысит 0,1 м. Прошу всех не приближаться к акваториям», — написал глава Камчатки.

Также в Сети появились кадры землетрясения. На видеороликах видно, как в квартирах шаталась мебель и раскачивались люстры. Один из местных жителей заснял, как от толчков дрожит его рука.

Читайте также:

Туалетный ершик во рту, таксист без трусов и трупы на даче: главные ЧП дня

Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать

ВС РФ уже в центре, оборона ВСУ рушится: наступление в Купянске 18 сентября

землетрясения
Камчатка
Петропавловск-Камчатский
цунами
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
День оружейника в России: праздник мастеров оборонной промышленности
«Живая приманка» и тактика Гитлера у ВСУ: новости СВО к утру 19 сентября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 сентября: инфографика
«Огнем и мечом»: в ГД раскрыли, когда может завершиться конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.