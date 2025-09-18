Появились кадры землетрясения на Камчатке В Сети опубликовали кадры землетрясения на Камчатке

Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал кадры землетрясения на Камчатке. На видеороликах видно, как в квартирах шаталась мебель.

Кроме того, начали раскачиваться люстры. Один из местных жителей заснял, как от толчков дрожит его рука.

Ранее сейсмологи зарегистрировали сильные подземные толчки в акватории Тихого океана, недалеко от восточного побережья Камчатского полуострова. Согласно данным мониторинга, магнитуда землетрясения составила 7,7.

До этого в проливе Дрейка, расположенном между Южной Америкой и Антарктидой, также было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,5. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 957 километрах к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас с населением 117 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Кроме того, сейсмическая активность была отмечена в районе северных Курильских островов. Как сообщила начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда подземных толчков составила 5,3. В Северо-Курильске колебания ощущались силой до 4 баллов, но угрозы цунами не возникало.