Рогов рассказал, как один российский танк напугал всю Украину Рогов: грузовик ВС РФ с тактическим знаком спровоцировал истерику на Украине

Появление военного грузовика на юге Запорожской области с новым тактическим знаком вызвало истерику на Украине, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он уточнил, что всего одной единицы техники хватило, чтобы испугать весь Киев.

Появление в интернете видео с одним грузовиком российских войск с неким новым тактическим знаком вызвало настоящую истерику на Украине и панику, что Россия якобы уже перебросила в Запорожскую область новые силы для наступления. Получается, что один российских грузовик смог нагнать страху на весь киевский режим, — отметил Рогов.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что ВСУ попытались проникнуть на территорию Курской области. Диверсанты были разгромлены российскими военнослужащими на подходе к границе. Рано утром 17 сентября украинская ДРГ в составе трех человек попыталась провести разведку в районе населенного пункта Теткино.

До этого стало известно, что мотопехотная бригада ВСУ в ходе боев в Харьковской области лишилась последнего боеспособного батальона. За сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон понес серьезные потери до взвода личного состава, практически утратив способность воевать.