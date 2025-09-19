Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 01:49

Рогов рассказал, как один российский танк напугал всю Украину

Рогов: грузовик ВС РФ с тактическим знаком спровоцировал истерику на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Появление военного грузовика на юге Запорожской области с новым тактическим знаком вызвало истерику на Украине, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он уточнил, что всего одной единицы техники хватило, чтобы испугать весь Киев.

Появление в интернете видео с одним грузовиком российских войск с неким новым тактическим знаком вызвало настоящую истерику на Украине и панику, что Россия якобы уже перебросила в Запорожскую область новые силы для наступления. Получается, что один российских грузовик смог нагнать страху на весь киевский режим, — отметил Рогов.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что ВСУ попытались проникнуть на территорию Курской области. Диверсанты были разгромлены российскими военнослужащими на подходе к границе. Рано утром 17 сентября украинская ДРГ в составе трех человек попыталась провести разведку в районе населенного пункта Теткино.

До этого стало известно, что мотопехотная бригада ВСУ в ходе боев в Харьковской области лишилась последнего боеспособного батальона. За сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон понес серьезные потери до взвода личного состава, практически утратив способность воевать.

танки
Украина
ВСУ
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
День оружейника в России: праздник мастеров оборонной промышленности
«Живая приманка» и тактика Гитлера у ВСУ: новости СВО к утру 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.