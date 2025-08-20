Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 06:40

Шеф из Турции посмеялся над нашей шаурмой и раскрыл этот восточный рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Настоящая турецкая кунжутная лепешка с начинкой — это быстрый, вкусный и сытный завтрак, который готовится за считаные минуты. В отличие от привычной шаурмы, здесь используются только свежие ингредиенты и особый способ приготовления, который раскрывает вкус каждого компонента.

Разогрейте тортильи на сухой сковороде. Взбейте 2 яйца с 2 ст. л. творожного сыра, добавьте горсть шпината и 60 г тертого сыра. Выложите начинку на лепешку, посыпьте кунжутом и сложите пополам. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки и расплавления сыра.

Эта лепешка получается хрустящей снаружи и нежной внутри, с идеальным балансом сыра и зелени. Подавайте горячей — это блюдо станет вашим любимым вариантом для быстрого и полезного завтрака!

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
Турция
рецепты
сыры
лепешки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
