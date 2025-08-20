Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Может пакостить»: назван главный интересант срыва переговоров по Украине

Сенатор Джабаров заявил, что Украина может сорвать мирные переговоры с Россией

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Украина может сорвать мирные переговоры с Россией, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что Киев настроен на отрицание любых контактов с Москвой.

Киев может пакостить, делать гадости в любой момент по любому поводу. Вся политика этого режима настроена на отрицание любых нормальных контактов с Россией, — высказался Джабаров.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом предложил встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве. По сведениям зарубежных журналистов, украинский лидер отказался от этой идеи.

Прежде появилась информация, что Украина настаивает на полной компенсации за ущерб от конфликта. Согласно данным журналистов, выплаты могут быть обеспечены замороженными западными активами РФ на $300 млрд.

До этого Зеленский заявил, что готов уступить и пойти на компромисс в вопросе линии фронта. При этом у него есть одно условие — соглашение должно отвечать интересам Киева.

