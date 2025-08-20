Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 11:15

Сырные сырники с зеленью! Рецепт для похудения с соусом из ветчины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырные сырники с зеленью! Рецепт для похудения с соусом из ветчины и зеленого лука! Эти нежные сырники с хрустящей золотистой корочкой и ароматной зеленью станут вашим любимым полезным завтраком. Всего 5 простых ингредиентов, 15 минут — и на столе аппетитное блюдо с насыщенным сырным вкусом. Отличный вариант для тех, кто ценит простые рецепты с потрясающим результатом!

Ингредиенты

  • Творог в брикете — 2 упаковки (360 г)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 1 ст. л.
  • Манка — 1 ст. л.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Зелень — пучок
  • Соль, специи — по вкусу
  • Ветчина — 100 г
  • Зеленый лук — по вкусу
  • Греческий йогурт — 100 г

Приготовление

  1. В миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Всыпьте муку с манкой, посолите и поперчите. Тщательно вымесите массу до однородности. Влажными руками сформируйте круглые сырники толщиной 1,5 см.
  2. Разогрейте антипригарную сковороду без масла, выложите сырники и жарьте на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими с соусом из порубленной ветчины, измельченного зеленого лука, соли, перца и йогурта.

Ранее мы готовили сырно-яичные блинчики с помидорами! Идеальный завтрак за 15 минут.

творог
сыр
сырники
завтраки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше взорвался неопознанный объект
ФСБ выяснила у задержанных под Брянском диверсантов подробности работы
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков
Названо побочное действие модного в соцсетях кофейного напитка
Стало известно, на какую сумму Китай закупил газ у России с начала года
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.