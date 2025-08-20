Сырные сырники с зеленью! Рецепт для похудения с соусом из ветчины

Сырные сырники с зеленью! Рецепт для похудения с соусом из ветчины

Сырные сырники с зеленью! Рецепт для похудения с соусом из ветчины и зеленого лука! Эти нежные сырники с хрустящей золотистой корочкой и ароматной зеленью станут вашим любимым полезным завтраком. Всего 5 простых ингредиентов, 15 минут — и на столе аппетитное блюдо с насыщенным сырным вкусом. Отличный вариант для тех, кто ценит простые рецепты с потрясающим результатом!

Ингредиенты

Творог в брикете — 2 упаковки (360 г)

Яйцо — 1 шт.

Мука — 1 ст. л.

Манка — 1 ст. л.

Твёрдый сыр — 100 г

Зелень — пучок

Соль, специи — по вкусу

Ветчина — 100 г

Зеленый лук — по вкусу

Греческий йогурт — 100 г

Приготовление

В миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Всыпьте муку с манкой, посолите и поперчите. Тщательно вымесите массу до однородности. Влажными руками сформируйте круглые сырники толщиной 1,5 см. Разогрейте антипригарную сковороду без масла, выложите сырники и жарьте на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими с соусом из порубленной ветчины, измельченного зеленого лука, соли, перца и йогурта.

