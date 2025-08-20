Томатный соус к макаронам за 15 минут! Шедевр практически из ничего

Томатный соус к макаронам за 15 минут! Шедевр практически из ничего! Ароматный и насыщенный томатный соус — идеальная пара для любых макарон. Простая комбинация свежих помидоров, лука и чеснока создаёт гармоничный вкус, который понравится всей семье.

Ингредиенты

Помидоры — 3 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 долька

Растительное масло — 2 ст. л.

Томатная паста — 2 ст. л.

Пармезан — 30 г

Вареные макароны — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Сухие итальянские травы — по вкусу

Приготовление

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте нарезанные лук и чеснок до мягкости. Добавьте очищенные от кожицы и нарезанные помидоры, тушите, пока масса не загустеет. Введите томатную пасту, приправьте солью, перцем и итальянскими травами. Уменьшите огонь и готовьте ещё 15 минут, периодически помешивая. Введите пармезан и вареные макароны, чуть прогрейте до таяния сыра.

