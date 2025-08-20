Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:45

Томатный соус к макаронам за 15 минут! Шедевр практически из ничего

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Томатный соус к макаронам за 15 минут! Шедевр практически из ничего! Ароматный и насыщенный томатный соус — идеальная пара для любых макарон. Простая комбинация свежих помидоров, лука и чеснока создаёт гармоничный вкус, который понравится всей семье.

Ингредиенты

  • Помидоры — 3 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 1 долька
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Пармезан — 30 г
  • Вареные макароны — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сухие итальянские травы — по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте нарезанные лук и чеснок до мягкости. Добавьте очищенные от кожицы и нарезанные помидоры, тушите, пока масса не загустеет. Введите томатную пасту, приправьте солью, перцем и итальянскими травами.
  2. Уменьшите огонь и готовьте ещё 15 минут, периодически помешивая. Введите пармезан и вареные макароны, чуть прогрейте до таяния сыра.

Ранее мы готовили суперский ПП-вариант макарошек с ветчиной. Едим карбонару и худеем!

макароны
сыр
простой рецепт
соус
томаты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше взорвался неопознанный объект
ФСБ выяснила у задержанных под Брянском диверсантов подробности работы
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков
Названо побочное действие модного в соцсетях кофейного напитка
Стало известно, на какую сумму Китай закупил газ у России с начала года
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.