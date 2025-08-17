Едим карбонару и худеем! Суперский ПП-вариат макарошек с ветчиной! Хотите насладиться вкусом классической карбонары без чувства вины? Этот лёгкий вариант сохраняет все оттенки любимого блюда, но содержит меньше калорий и больше белка!
Ингредиенты
- Спагетти из твёрдых сортов пшеницы – 180 г
- Ветчина из индейки – 120 г
- Яичные желтки – 3 шт.
- Сливки 10% – 300 мл
- Пармезан (или другой твёрдый сыр) – 80 г
- Чеснок сушёный – ½ ч.л.
- Соль морская – по вкусу
- Перец чёрный свежемолотый – по вкусу
- Оливковое масло – 1 ч.л.
Приготовление
- Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния al dente, сохранив ½ стакана воды от варки. Ветчину нарежьте тонкими ломтиками или кубиками. На разогретой антипригарной сковороде с каплей масла обжарьте 2-3 минуты до лёгкой румяности.
- В пиале взбейте желтки со сливками, добавьте 2/3 натёртого пармезана, чеснок, соль и перец. Слейте воду с макарон, сразу добавьте их к ветчине. Влейте яично-сливочную смесь, интенсивно помешивая.
- Убавьте огонь до минимума, готовьте 2-3 минуты, пока соус не загустеет. При необходимости добавьте немного воды от варки пасты.
