17 августа 2025 в 12:30

Едим карбонару и худеем! Суперский ПП-вариат макарошек с ветчиной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Едим карбонару и худеем! Суперский ПП-вариат макарошек с ветчиной! Хотите насладиться вкусом классической карбонары без чувства вины? Этот лёгкий вариант сохраняет все оттенки любимого блюда, но содержит меньше калорий и больше белка!

Ингредиенты

  • Спагетти из твёрдых сортов пшеницы – 180 г
  • Ветчина из индейки – 120 г
  • Яичные желтки – 3 шт.
  • Сливки 10% – 300 мл
  • Пармезан (или другой твёрдый сыр) – 80 г
  • Чеснок сушёный – ½ ч.л.
  • Соль морская – по вкусу
  • Перец чёрный свежемолотый – по вкусу
  • Оливковое масло – 1 ч.л.

Приготовление

  1. Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния al dente, сохранив ½ стакана воды от варки. Ветчину нарежьте тонкими ломтиками или кубиками. На разогретой антипригарной сковороде с каплей масла обжарьте 2-3 минуты до лёгкой румяности.
  2. В пиале взбейте желтки со сливками, добавьте 2/3 натёртого пармезана, чеснок, соль и перец. Слейте воду с макарон, сразу добавьте их к ветчине. Влейте яично-сливочную смесь, интенсивно помешивая.
  3. Убавьте огонь до минимума, готовьте 2-3 минуты, пока соус не загустеет. При необходимости добавьте немного воды от варки пасты.

Ранее мы готовили макароны с помидорами и чили! Простой рецепт пасты по-итальянски.

