15 сентября 2025 в 07:34

Германия выиграла чемпионат Европы по баскетболу впервые за 32 года

Сборная Германии стала победителем Евробаскета-2025 впервые с 1993 года

Игроки сборной Германии во время награждения на чемпионате Европы по баскетболу Игроки сборной Германии во время награждения на чемпионате Европы по баскетболу Фото: Ivica Veselinov/Global Look Press

Сборная Германии обыграла команду Турции в финальном матче чемпионата Европы по баскетболу и впервые с 1993 года стала победителем турнира, сообщается на сайте Международной федерации баскетбола. Встреча на стадионе «Сяоми Арена» в Риге завершилась со счетом 88:83. Самым результативным игроком немцев оказался форвард Исаак Бонга, набравший 20 очков.

Таким образом сборная Германии впервые за 32 года стала сильнейшей на континентальном первенстве. В 2005 году немцы взяли серебряные медали, а в 2022 году — бронзу. Команда Турции во второй раз стала серебряным призером чемпионата Европы. В 2001 году команда достигла такого же результата в рамках домашнего турнира.

Ранее сообщалось, что сборная Грузии неожиданно обыграла команду Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу со счетом 70:80. В составе грузинской сборной отличились Торнике Шенгелия и Камар Болдуин. Они набрали по 24 очка. Больше всех очков у французской команды набрал Сильвен Франциско.

До этого болельщики сборной Польши освистали гимн Израиля перед матчем второго тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу. Встреча команд прошла в польском городе Катовице. Несмотря на нападки на государственный символ, игра состоялась.

