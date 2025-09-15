Игроки сборной Германии во время награждения на чемпионате Европы по баскетболу

Германия выиграла чемпионат Европы по баскетболу впервые за 32 года Сборная Германии стала победителем Евробаскета-2025 впервые с 1993 года

Сборная Германии обыграла команду Турции в финальном матче чемпионата Европы по баскетболу и впервые с 1993 года стала победителем турнира, сообщается на сайте Международной федерации баскетбола. Встреча на стадионе «Сяоми Арена» в Риге завершилась со счетом 88:83. Самым результативным игроком немцев оказался форвард Исаак Бонга, набравший 20 очков.

Таким образом сборная Германии впервые за 32 года стала сильнейшей на континентальном первенстве. В 2005 году немцы взяли серебряные медали, а в 2022 году — бронзу. Команда Турции во второй раз стала серебряным призером чемпионата Европы. В 2001 году команда достигла такого же результата в рамках домашнего турнира.

