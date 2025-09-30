Боец Рындовский назвал своих любимых спортсменов

Боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, что очень любит баскетбол и бокс. Его любимыми спортсменами в этих видах спорта являются Стефен Карри и Флойд Мейвезер.

Сильно люблю баскетбол, особенно НБА. Футбол и хоккей смотрю редко, за компанию. Иногда смотрю тяжелую и легкую атлетику, нравится спортивная гимнастика. Я понимаю, что футбол — самый популярный вид спорта в мире, но из командных дисциплин отдаю предпочтение баскетболу. В боксе нравится Флойд Мейвезер. Несмотря на то что Флойд завершил карьеру, он остается одним из лучших. Из баскетболистов мне нравится Стефен Карри, — заявил Рындовский.

Ранее Рындовский рассказал о том, как его пытали киевские силовики в марте 2022 года. Он отметил, что при задержании никаких обвинений выдвинуто не было. Спортсмен-призер считает, что был похищен украинскими силовиками из-за своей позиции. С начала СВО он говорил о том, что считает россиян и украинцев братскими народами. Рындовский рассказал, что народный депутат Украины Артем Дмитрук помог ему сбежать из страны.