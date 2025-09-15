Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 07:21

«Заболеваемость будет повышаться»: Онищенко о ситуации с COVID-19 в России

Онищенко: геновариант коронавируса «стратус» не вызовет новую пандемию в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штамм коронавируса «стратус» не вызовет новую пандемию, заявил в беседе с ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, вспышки заболеваемости в России не произойдет даже несмотря на то, что данный вариант COVID-19 обладает большей заразностью.

Я могу совершенно точно сказать, что «стратус» не вызовет пандемию. Но заболеваемость будет повышаться, как и заболеваемость гриппом, — уточнил специалист.

В нынешнем столетии коронавирус трижды «заходил» на человеческую популяцию, подчеркнул Онищенко. Сначала это был SARS, затем MERS, а позже COVID-19, объяснил он. По мнению эпидемиолога, пандемия закончилась, однако сам вирус никуда не делся и остался циркулировать среди людей.

Ранее Онищенко заявил, что в текущем эпидемическом сезоне вакцинация от COVID-19 не является необходимой мерой. По его словам, для защиты от вируса следует сделать акцент на других методах: придерживаться сбалансированного питания, соблюдать режим дня, выбирать одежду по погоде, регулярно принимать витамины и заниматься спортом.

коронавирус
Геннадий Онищенко
эпидемии
пандемии
