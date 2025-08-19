Готовлю, когда сырники надоели! Суперские творожные кнедлики с начинкой

Готовлю, когда сырники надоели! Суперские творожные кнедлики с начинкой! Эти воздушные кнедлики тают во рту, а сочная клубничная серединка делает их по-настоящему праздничным десертом!

Ингредиенты

Творог рассыпчатый — 250 г

Манная крупа — 20 г

Яйцо — 1 шт.

Ванилин — щепотка

Подсластитель — по вкусу

Клубника (или другие ягоды) — для начинки

Приготовление

Измельчите творог блендером с яйцом и ванилином в до гладкости, добавьте манку и подсластитель. Оставьте набухать. Сформируйте из теста лепешки, в центр каждой положите ягоду, аккуратно залепите, формируя шарик. Варите в едва кипящей воде 5–7 минут, пока не всплывут. Подавайте со сметаной, йогуртом или джемом, украсив сахарной пудрой. Калорийность — 115 ккал / 100 г.

