19 августа 2025 в 09:30

Готовлю, когда сырники надоели! Суперские творожные кнедлики с начинкой

Готовлю, когда сырники надоели! Суперские творожные кнедлики с начинкой! Эти воздушные кнедлики тают во рту, а сочная клубничная серединка делает их по-настоящему праздничным десертом!

Ингредиенты

  • Творог рассыпчатый — 250 г
  • Манная крупа — 20 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Ванилин — щепотка
  • Подсластитель — по вкусу
  • Клубника (или другие ягоды) — для начинки

Приготовление

  1. Измельчите творог блендером с яйцом и ванилином в до гладкости, добавьте манку и подсластитель. Оставьте набухать. Сформируйте из теста лепешки, в центр каждой положите ягоду, аккуратно залепите, формируя шарик.
  2. Варите в едва кипящей воде 5–7 минут, пока не всплывут. Подавайте со сметаной, йогуртом или джемом, украсив сахарной пудрой. Калорийность — 115 ккал / 100 г.

