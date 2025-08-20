Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Куриные колдуны с грибами и сыром! Суперский рецепт для похудения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные колдуны с грибами и сыром! Суперский рецепт для похудения! Нежные куриные котлеты с ароматной начинкой из грибов и расплавленного сыра — вкусно, полезно и низкокалорийно! Идеальный вариант для ужина без угрызений совести.

Ингредиенты

  • Куриный фарш — 600 г
  • Шампиньоны — 150 г
  • Нежирный сыр — 150 г
  • Натуральный йогурт — 2 ст. л.
  • Цельнозерновая мука — 3 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

КБЖУ на 100 г: 130 ккал | Белки 19,6 г | Жиры 3,6 г | Углеводы 3,6 г

Приготовление

  1. Грибы мелко нарежьте и обжарьте на сухой сковороде до мягкости, посолите и поперчите. Добавьте тёртый сыр и йогурт, перемешайте и остудите. Фарш посолите и поперчите. Сформируйте из фарша лепёшки, выложите в центр по ложке начинки, аккуратно защипните края.
  2. Обваляйте котлеты в муке или панировочных сухарях и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 30 минут до золотистой корочки.

Подавайте с овощным салатом или лёгким гарниром!

