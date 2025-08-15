Куриные котлеты с кабачком — сочность в каждой котлетке! Станут любимыми

Куриные котлеты с кабачком — сочность в каждой котлетке! Это идеальный вариант для тех, кто любит легкие и полезные блюда. Кабачок делает фарш невероятно сочным, а куриное филе сохраняет свою нежность. Отличный выбор для ужина или полезного перекуса!

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г

Кабачок — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Панировочные сухари — 3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление

Куриное филе измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Кабачок натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Лук и чеснок мелко нарежьте или измельчите в блендере. В глубокой миске смешайте фарш, кабачок, лук, чеснок, яйцо, панировочные сухари, соль и перец. Масса должна быть однородной, но не слишком плотной. Сформируйте котлеты среднего размера. Если хотите более хрустящую корочку, обваляйте их в дополнительных сухарях. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте котлеты на среднем огне по три-четыре минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще пять — семь минут.

