Этой пиццей можно объедаться! Некалорийная вкуснота на творожном тесте и три вкуса на выбор! Идеальный вариант для тех, кто любит пиццу, но следит за питанием! Нежная творожная основа и три варианта начинки — каждый найдет свой любимый вкус.
Ингредиенты для основы
- Творог в брикете — 2 упаковки (360 г)
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 3 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
Начинки
- Ветчина и грибы: томатный соус, ветчина, шампиньоны, твёрдый сыр.
- Капрезе: соус песто, помидоры, моцарелла, свежий базилик.
- С салями: томатный соус, салями, болгарский перец, твёрдый сыр.
Приготовление
- Смешайте творог, яйца, муку, разрыхлитель и соль до однородности. Раскатайте основу, сформируйте бортики и выложите начинку.
- Смажьте края желтком и запекайте при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки.
Ранее мы готовили оладьи-пиццы на скорую руку! Готовятся за 15 минут и заменяют целую пиццу.