Этой пиццей можно объедаться! Некалорийная вкуснота на творожном тесте

Этой пиццей можно объедаться! Некалорийная вкуснота на творожном тесте

Этой пиццей можно объедаться! Некалорийная вкуснота на творожном тесте и три вкуса на выбор! Идеальный вариант для тех, кто любит пиццу, но следит за питанием! Нежная творожная основа и три варианта начинки — каждый найдет свой любимый вкус.

Ингредиенты для основы

Творог в брикете — 2 упаковки (360 г)

Яйца — 2 шт.

Мука — 3 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Начинки

Ветчина и грибы: томатный соус, ветчина, шампиньоны, твёрдый сыр. Капрезе: соус песто, помидоры, моцарелла, свежий базилик. С салями: томатный соус, салями, болгарский перец, твёрдый сыр.

Приготовление

Смешайте творог, яйца, муку, разрыхлитель и соль до однородности. Раскатайте основу, сформируйте бортики и выложите начинку. Смажьте края желтком и запекайте при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее мы готовили оладьи-пиццы на скорую руку! Готовятся за 15 минут и заменяют целую пиццу.