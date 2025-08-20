Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Этой пиццей можно объедаться! Некалорийная вкуснота на творожном тесте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этой пиццей можно объедаться! Некалорийная вкуснота на творожном тесте и три вкуса на выбор! Идеальный вариант для тех, кто любит пиццу, но следит за питанием! Нежная творожная основа и три варианта начинки — каждый найдет свой любимый вкус.

Ингредиенты для основы

  • Творог в брикете — 2 упаковки (360 г)
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 3 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка

Начинки

  1. Ветчина и грибы: томатный соус, ветчина, шампиньоны, твёрдый сыр.
  2. Капрезе: соус песто, помидоры, моцарелла, свежий базилик.
  3. С салями: томатный соус, салями, болгарский перец, твёрдый сыр.

Приготовление

  1. Смешайте творог, яйца, муку, разрыхлитель и соль до однородности. Раскатайте основу, сформируйте бортики и выложите начинку.
  2. Смажьте края желтком и запекайте при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее мы готовили оладьи-пиццы на скорую руку! Готовятся за 15 минут и заменяют целую пиццу.

