Картофельные улитки из пышного теста! Идеальный рецепт душистой сдобы с нежной картошкой внутри — мягкой внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Просто, сытно и очень по-домашнему! Они подойдут как закуска и как дополнение к супу или борщу.
Ингредиенты для теста
- Тёплое молоко — 200 мл
- Тёплая вода — 200 мл
- Дрожжи — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Масло растительное — 1 ч. л.
- Яйцо — 1 шт. (белок в тесто, желток оставить)
- Соль — 1 ч. л.
- Мука — ~5 стаканов (добавлять постепенно)
Для картофельной начинки и смазки
- Картофель — 3-4 шт.
- Сливочное масло — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Молоко — 4 ст. л.
- Яичный желток — 1 шт.
- Молоко — 1 ст. л.
Приготовление
- Смешайте молоко, воду, дрожжи и сахар, дайте постоять 10 минут. Добавьте масло, яичный белок, соль и постепенно вводите муку, замешивая мягкое тесто. Накройте и оставьте на 1 час в тепле.
- Картофель отварите, разомните с маслом, молоком и солью. Подошедшее тесто разделите на 3 части, раскатайте, выложите начинку и сформируйте рулеты. Разрежьте рулеты на кусочки-улитки и положите на пергамент или силиконовый коврик срезом вверх. Смажьте желтком с молоком и выпекайте при 180 °C до золотистой корочки.
