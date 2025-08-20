Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025

Картофельные улитки из пышного теста! Идеальный рецепт душистой сдобы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные улитки из пышного теста! Идеальный рецепт душистой сдобы с нежной картошкой внутри — мягкой внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Просто, сытно и очень по-домашнему! Они подойдут как закуска и как дополнение к супу или борщу.

Ингредиенты для теста

  • Тёплое молоко — 200 мл
  • Тёплая вода — 200 мл
  • Дрожжи — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Масло растительное — 1 ч. л.
  • Яйцо — 1 шт. (белок в тесто, желток оставить)
  • Соль — 1 ч. л.
  • Мука — ~5 стаканов (добавлять постепенно)

Для картофельной начинки и смазки

  • Картофель — 3-4 шт.
  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Молоко — 4 ст. л.
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Молоко — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Смешайте молоко, воду, дрожжи и сахар, дайте постоять 10 минут. Добавьте масло, яичный белок, соль и постепенно вводите муку, замешивая мягкое тесто. Накройте и оставьте на 1 час в тепле.
  2. Картофель отварите, разомните с маслом, молоком и солью. Подошедшее тесто разделите на 3 части, раскатайте, выложите начинку и сформируйте рулеты. Разрежьте рулеты на кусочки-улитки и положите на пергамент или силиконовый коврик срезом вверх. Смажьте желтком с молоком и выпекайте при 180 °C до золотистой корочки.

Ранее мы готовили картофельный блин с курицей! Невероятная вкуснота из простых продуктов.

картошка
выпечка
простой рецепт
картофель
тесто
пирожки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
