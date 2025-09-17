Ремонт крыши обернулся массовым побоищем в Санкт-Петербурге

В Центральном районе Санкт-Петербурга конфликт между иностранными рабочими на стройке из-за способов ремонта крыши и материалов перерос в массовую драку, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ. По данным ведомства, во вторник полиция получила сообщение о потасовке во дворе дома № 44 на Лиговском проспекте.

Сотрудники МВД доставили в отделение местного жителя и 11 граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана в возрасте 21–41 года. В уголовном деле о хулиганстве фигурируют восемь человек.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 35 человек после массовой драки соседей на лестничной площадке пятиэтажного дома на Большом проспекте Васильевского острова. По данным полиции, инцидент произошел 21 августа около 23:05, когда спор между четырьмя жителями перерастал в крупное столкновение.

Кроме того, 11 сентября на стройке на улице Академика Комарова в Москве вспыхнула массовая драка между рабочими. Местные жители рассказали, что конфликт возник из-за разногласий о назначении вырытой траншеи: одна бригада считала, что она предназначена для укладки бордюров, а другая настаивала на прокладке кабеля. Спор перерос в драку с участием около 30 человек.