Названы самые популярные сувениры в «Черном дельфине»

УФСИН сообщило о росте продаж в магазине колонии «Черный дельфин»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Колония особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области увеличила продажи продукции, изготовленной заключенными, сообщает региональное УФСИН. За первые восемь месяцев 2025 года магазин «Дельфин» при учреждении выручил 11,4 млн рублей, что уже превысило показатель за весь 2024 год. Самыми популярными товарами стали сувениры из хлебного мякиша, нарды и шахматы.

В 2024 году за счет средств от приносящей доход деятельности была проведена реконструкция здания, <...> площадь магазина увеличилась до 228 квадратных метров, расширен ассортимент реализуемой продукции, установлены новое торговое оборудование, антикражные рамки и примерочные кабинки, — говорится в сообщении.

В магазине при колонии также можно приобрести спецодежду, мебель, наборы для каминов, мангалы, чучела животных и продукты питания. Расширение ассортимента стало одним из факторов роста продаж.

Ранее руководитель СИЗО-1 Екатеринбурга подполковник Алексей Киселев уволился после побега двух осужденных 1 сентября. Заключенные использовали ключи от камеры и проходной ключ, чтобы выбраться на крышу и покинуть территорию. Одного из беглецов задержали 8 сентября, второго — 15 сентября.

