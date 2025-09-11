Руководитель СИЗО-1 покинул пост после побега заключенных

Руководитель СИЗО-1 Екатеринбурга подполковник Алексей Киселев покинул свой пост после побега двух осужденных, сообщает Telegram-канал Baza. В данный момент один из сбежавших по-прежнему не найден.

Отставка произошла 10 сентября. Подполковник сам написал заявление об уходе.

Побег случился 1 сентября, когда 24-летний Александр Черепанов и 25-летний Иван Корюков сбежали из следственного изолятора. По предварительным данным, у них было два ключа: от камеры и так называемый проходной ключ. Беглецы вместе пробрались к прогулочному коридору, затем на крышу и покинули территорию СИЗО. 8 сентября силовикам удалось задержать Черепанова, однако Корюков до сих пор остается в бегах.

Правоохранительные органы недавно заявили, что продолжают разыскивать Корюкова. Беглец может находиться на территории Курганской области. При побеге Корюков был одет в черную спортивную куртку, синие штаны, черные кроссовки Nike и белую панаму с надписями. Эти приметы используются в ходе поисковых мероприятий.

До этого адвокат Евгений Харламов заявил, что обстоятельства побега заключенных из СИЗО-1 будет рассматривать суд. По его словам, в соответствии со статьей 313 Уголовного кодекса РФ за побег предусмотрено наказание в виде трех-четырех лет лишения свободы дополнительно к отбываемому сроку.