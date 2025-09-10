Стало известно, где может скрываться сбежавший из СИЗО россиянин-уголовник

Правоохранители ищут арестанта Ивана Корюкова, сбежавшего из екатеринбургского СИЗО-1. Мужчина может находиться на территории Курганской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Беглец был одет в черную спортивную куртку, синие штаны, черные кроссовки Nike и белую панаму с надписями.

Имеется щетина. <…> Предположительно, беглец может находиться на территории Курганской области, — подчеркнули в ведомстве.

Арестант сбежал из следственного изолятора вместе со своим товарищем Александром Черепановым 1 сентября. По данным антитеррористической комиссии Свердловской области, мужчины были осуждены по статье о приготовлении к террористическому акту. Ночью 8 сентября Черепанова задержали, поиски Корюкова продолжаются.

Ранее адвокат Евгений Харламов заявил, что обстоятельства побега заключенных из СИЗО-1 в Екатеринбурге будет рассматривать суд. В соответствии со статьей 313 Уголовного кодекса РФ за побег предусмотрено три-четыре года лишения свободы дополнительно к отбываемому сроку, уточнил он.

Харламов также предположил, что Корюкову не удастся уйти далеко, поскольку благодаря развитию цифровых технологий у современных правоохранителей появилось существенное преимущество. Специалист предположил, что в СИЗО могли быть нарушены должностные инструкции.