08 октября 2025 в 16:12

В Госдуме назвали подходящее наказание для экс-командира ВСУ Онищенко

Бородай: экс-командир батальона ВСУ Онищенко заслужил высшую меру наказания

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По совокупности преступлений любой уголовный суд должен был дать бывшему командиру батальона «Торнадо» ВСУ Руслану Онищенко высшую меру наказания, заявил NEWS.ru. депутат Госдумы Александр Бородай. По его мнению, это просто «редчайший подонок, которого удивительным образом родила донецкая земля».

Батальон «Торнадо», которым командовал Онищенко, даже по украинским меркам прославился чудовищными преступлениями, прежде всего, сексуально-извращенного характера, а также тем, что записи этих преступлений выкладывались в интернет. Изнасилования извращенным способом с последующим убийством или убийством в процессе изнасилования — фирменная карточка батальона «Торнадо». Насиловали они не только женщин и мужчин, но и малолетних детей, — сообщил Бородай.

Депутат возмутился тем, что «подобный персонаж» гуляет на свободе и комментирует политические события.

Ранее журналистка американского издания Grayzone Эша Кришнасвами в своей статье написала, что президент Украины Владимир Зеленский освобождает осужденных педофилов для подкрепления истощенной армии. Так автор статьи отреагировала на информацию о досрочном освобождении Онищенко. Она назвала украинского националиста «неуравновешенным психопатом».

В Госдуме назвали подходящее наказание для экс-командира ВСУ Онищенко
