Россияне возмутились салонам оптики с названиями «Крот» и «Очкарик»

Названия салонов оптики спровоцировали волну возмущения среди россиян, сообщает Telegram-канал SHOT. Покупатели сочли такие названия, как «Слепая курица», «Лупоглазик», «Слепень», «Жабкины глазки», «Очкарик» и «Крот», оскорбительными и уничижительными.

Особое негодование у клиентов вызывает контраст между неоднозначными названиями и высокими ценами на продукцию: стоимость очков в некоторых салонах достигает 30–50 тысяч рублей. По мнению возмущенных россиян, подобные вывески демонстрируют неуважение к посетителям.

Ранее кружки с надписью «БДСМ — Боже, дай сил мне» вызвали гнев у общественного движения «Сорок сороков». Активисты потребовали убрать их из продажи. По словам общественников, такое продвижение товара является «кощунством в отношении имени Божьего».

Между тем глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что в России необходимо полностью запретить приложения и сайты для знакомств. По его мнению, подобные платформы наносят ущерб традиционным ценностям и развращают молодежь. Кроме того, он подчеркивает, что эти сервисы часто связаны с организованной преступностью, торговлей людьми и отмыванием денег.