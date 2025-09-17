Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 11:45

Житель Подольска решил вспомнить лихие 90-е и попал в полицию

Жителя Подольска задержали за пытки женщины парогенератором

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подольске перед судом предстанет 54-летний мужчина, обвиняемый в разбое с особой жестокостью и незаконном лишении свободы, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. По данным следствия, злоумышленник избил и пытал женщину, требуя отдать деньги.

24 августа 2025 года обвиняемый пришел в квартиру знакомой, которой обещал помочь с ремонтом. Требуя сбережения, он заблокировал выход и избил женщину металлической трубой. Затем мужчина обжег потерпевшую утюгом-парогенератором на бедре. Соседи, услышав крики, вызвали полицию. Попытавшись скрыться с места преступления, обвиняемый похитил шкатулку с ювелирными изделиями, однако вскоре был задержан правоохранителями.

Ранее в Подмосковье полиция задержала троих мужчин, устроивших массовую драку в электропоезде Волоколамск — Серпухов и напавших на контролеров с ножом. Конфликт начался из-за отказа оплачивать проезд, а попытки контролеров урегулировать ситуацию спровоцировали драку, в которой участвовали и другие пассажиры. Один из агрессоров применил холодное оружие.

Подольск
пытки
задержания
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.