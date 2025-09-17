Житель Подольска решил вспомнить лихие 90-е и попал в полицию

В Подольске перед судом предстанет 54-летний мужчина, обвиняемый в разбое с особой жестокостью и незаконном лишении свободы, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. По данным следствия, злоумышленник избил и пытал женщину, требуя отдать деньги.

24 августа 2025 года обвиняемый пришел в квартиру знакомой, которой обещал помочь с ремонтом. Требуя сбережения, он заблокировал выход и избил женщину металлической трубой. Затем мужчина обжег потерпевшую утюгом-парогенератором на бедре. Соседи, услышав крики, вызвали полицию. Попытавшись скрыться с места преступления, обвиняемый похитил шкатулку с ювелирными изделиями, однако вскоре был задержан правоохранителями.

