17 сентября 2025 в 12:59

Стало известно, сколько россиян выйдет на пенсию по старости в 2025 году

Экономист Балынин: в 2025 году никто из россиян не выйдет на пенсию по старости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время никто из россиян не выйдет на пенсию по старости, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Он пояснил, что в 2025 году у большинства граждан не возникнет права на пенсию. Экономист отметил, что для получения выплат нужно выполнить три условия: достичь нужного возраста, заработать определенное количество пенсионных баллов и иметь минимальный страховой стаж.

Минимально необходимое число индивидуальных пенсионных коэффициентов составляет 30, минимальный страховой стаж равен 15 годам, — сказал Балынин.

Эксперт добавил, что у мужчин, родившихся в 1962 году, и женщин 1967 года рождения право на назначение пенсии по старости появится в 2026 году (64 и 59 лет соответственно). Аналогичная ситуация произойдет в 2027 году.

Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что более 37 миллионов российских пенсионеров стали получать увеличенные выплаты с начала этого года. Прибавки также коснулись работающих пенсионеров и граждан старше 80 лет. До этого стало известно, что в Госдуму внесут на рассмотрение законопроект о снижении возраста, с которого могут назначаться повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии, с 80 до 70 лет.

Россия
экономисты
пенсии
россияне
