17 сентября 2025 в 14:35

Друг Петросяна раскрыл главное качество юмориста

Драматург Инин: Петросян добивался успеха благодаря работе по 30 часов в сутки

Евгений Петросян Евгений Петросян Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Актер и драматург Аркадий Инин в интервью «Газете.Ru» признался, что восхищается невероятной работоспособностью своего друга — юмориста Евгения Петросяна. Он добавил, что артист работает по 30 часов в сутки.

Главное, что меня в нем потрясает, — это трудолюбие. Артистов полно — и хуже, и лучше, но фантастическое трудолюбие именно у него. Сейчас популярно говорить про работу 24/7, а он, мне кажется, работает 30/7, — подчеркнул Инин.

Драматург также поделился показательной историей из совместного круиза по Европе. По его словам, пока все артисты и отдыхающие наслаждались праздной атмосферой на палубе лайнера, Петросян в полном костюме и при галстуке сидел в музыкальном салоне за роялем, работая над новым материалом. На удивленный вопрос Инина о том, почему он не присоединяется к общему отдыху, юморист вежливо ответил, что солнца ему хватило еще с детства, проведенного в Баку. После выступлений артист снова возвращался к работе — додумывал и доделывал номера.

До этого жена Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что юморист является лучшим мужчиной в мире. Она обратилась с теплыми словами к мужу по случаю его юбилея и подчеркнула глубину отношений с возлюбленным. Брухунова также поблагодарила Петросяна за возможность стать матерью.

