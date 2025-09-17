Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 14:51

Раскрыты страшные детали ДТП у ЖК «Цветной город» в Петербурге

Женщина и двое детей пострадали в ДТП у ЖК «Цветной город» в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате ДТП у ЖК «Цветной город» в Санкт-Петербурге пострадали семилетняя девочка, 12-летний мальчик и 39-летняя женщина, сообщили в ГУ МВД региона. Ранее там автомобиль въехал в толпу пешеходов на тротуаре.

В результате ДТП пострадали трое пешеходов: 39-летняя женщина, семилетняя девочка и 12-летний мальчик. Все трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, — сказано в сообщении.

По данным полиции, правила нарушил 39-летний водитель «Киа К5», который проехал перекресток на красный сигнал. После этого иномарка столкнулась с «Рено Сандеро», а затем протаранила пешеходов.

До этого в Ломоносовском районе Ленинградской области 44-летний водитель УАЗа насмерть сбил пенсионера на нерегулируемом пешеходном переходе в деревне Дятлицы. Пожилой мужчина переходил дорогу по освещенному участку, но попал под колеса автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он позже скончался.

До этого подросток без водительских прав сел за руль легковушки и сбил пенсионерку 1953 года рождения в Кемеровской области. ДТП произошло в Прокопьевске на Российской улице.

ДТП
Cанкт-Петербург
аварии
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.