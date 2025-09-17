Раскрыты страшные детали ДТП у ЖК «Цветной город» в Петербурге Женщина и двое детей пострадали в ДТП у ЖК «Цветной город» в Петербурге

В результате ДТП у ЖК «Цветной город» в Санкт-Петербурге пострадали семилетняя девочка, 12-летний мальчик и 39-летняя женщина, сообщили в ГУ МВД региона. Ранее там автомобиль въехал в толпу пешеходов на тротуаре.

В результате ДТП пострадали трое пешеходов: 39-летняя женщина, семилетняя девочка и 12-летний мальчик. Все трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, — сказано в сообщении.

По данным полиции, правила нарушил 39-летний водитель «Киа К5», который проехал перекресток на красный сигнал. После этого иномарка столкнулась с «Рено Сандеро», а затем протаранила пешеходов.

До этого в Ломоносовском районе Ленинградской области 44-летний водитель УАЗа насмерть сбил пенсионера на нерегулируемом пешеходном переходе в деревне Дятлицы. Пожилой мужчина переходил дорогу по освещенному участку, но попал под колеса автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он позже скончался.

До этого подросток без водительских прав сел за руль легковушки и сбил пенсионерку 1953 года рождения в Кемеровской области. ДТП произошло в Прокопьевске на Российской улице.