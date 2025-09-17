«Снять розовые очки»: в ГД призвали чиновников отказаться от отдыха в ЕС Володин: чиновникам из министерств стоит отказаться от зарубежного отдыха

Депутаты Госдумы отказались от отдыха за границей и такой же шаг должны сделать представители министерств, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Он отметил, что рассчитывать на изменения в Европе бессмысленно, пока у власти остаются лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц, передает РИА Новости. Поэтому российским чиновникам пора отказаться от зарубежных поездок и «снять розовые очки», добавил Володин.

Никто здесь не надеется на то, что там (в ЕС. — NEWS.ru) изменения произойдут. <...> Поэтому вот нашим чиновникам из министерств тоже надо розовые очки снимать, прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых, — сказал председатель Госдумы.

Ранее Володин заявил, что бывший президент США Джо Байден вместе с рядом европейских лидеров способствовали росту радикализма, последствия которого сегодня ощущает весь мир. По словам политика, Соединенные Штаты уже пережили трагические события, а в отношении действующего президента Дональда Трампа применяется прямой шантаж. Председатель ГД подчеркнул, что ближайших союзников американского лидера систематически устраняют.