«Финансировали блуд»: Володин назвал виновных в глобальном радикализме Володин: Байден и лидеры ЕС виновны в росте радикальных настроений в мире

Бывший президент США Джо Байден и европейские лидеры своими руками создали почву для распространения радикализма, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX. По его словам, это стало вызовом, с которым сегодня сталкивается весь мир.

Это радикалы, которых вырастили, создавая условия для ЛГБТ-сообщества (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru), финансируя этот блуд из различных фондов. Фактически своими руками Байден и ему подобные в Европе создали эту обстановку. Вот с какими вызовами сталкивается мир, — отметил Володин.

Спикер ГД утверждает, что США столкнулись с трагедией, а в отношении нынешнего президента Дональда Трампа ведется откровенный шантаж. По его мнению, ближайших соратников главы Белого дома последовательно уничтожают.

Сам он чудом уцелел в ходе избирательной кампании, — заключил Володин.

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что успех России на фронте и мировой арене способствует росту ее популярности и заставляет Запад проявлять повышенное внимание. Он считает, что страна демонстрирует устойчивое экономическое развитие, несмотря на санкционное давление, и укрепляет свои позиции как великая держава.