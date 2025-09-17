Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 09:42

«Финансировали блуд»: Володин назвал виновных в глобальном радикализме

Володин: Байден и лидеры ЕС виновны в росте радикальных настроений в мире

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Бывший президент США Джо Байден и европейские лидеры своими руками создали почву для распространения радикализма, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX. По его словам, это стало вызовом, с которым сегодня сталкивается весь мир.

Это радикалы, которых вырастили, создавая условия для ЛГБТ-сообщества (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru), финансируя этот блуд из различных фондов. Фактически своими руками Байден и ему подобные в Европе создали эту обстановку. Вот с какими вызовами сталкивается мир, — отметил Володин.

Спикер ГД утверждает, что США столкнулись с трагедией, а в отношении нынешнего президента Дональда Трампа ведется откровенный шантаж. По его мнению, ближайших соратников главы Белого дома последовательно уничтожают.

Сам он чудом уцелел в ходе избирательной кампании, — заключил Володин.

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что успех России на фронте и мировой арене способствует росту ее популярности и заставляет Запад проявлять повышенное внимание. Он считает, что страна демонстрирует устойчивое экономическое развитие, несмотря на санкционное давление, и укрепляет свои позиции как великая держава.

Джо Байден
Евросоюз
Вячеслав Володин
США
радикалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Раскрыты две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.