Дрон ВСУ сбросил боеприпас на храм

ВСУ атаковали храм Димитрия Солунского в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил ТАСС глава Алешкинского округа Руслан Хоменко. В результате удара беспилотника выбиты стекла и поврежден фасад здания, пострадавших нет.

В Брилевке примерно в 02:15 мск 17 сентября дрон ВСУ произвел сброс боеприпаса по территории храма в честь великомученика Димитрия Солунского Русской православной церкви. Выбиты стекла, поврежден фасад здания. К счастью, никто не пострадал, — сказал Хоменко.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что здание регионального правительства стало целью атаки украинских беспилотников. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В результате ударов повреждены крыша и окна. Сведения о прочих последствиях уточняются.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины усилили атаки на образовательные учреждения в российских регионах. По его словам, рост числа таких инцидентов наблюдается с 1 сентября — начала учебного года. Зафиксированы удары по школам в ДНР, в Васильевке Запорожской области, а также по школе-интернату в Ростовской области, где в момент атаки находилось более 70 детей.