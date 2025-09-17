Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 14:23

ВСУ атаковали здание правительства в российском регионе

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали здание администрации Белгородской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Здание правительства Белгородской области стало целью атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В результате ударов повреждены крыша и окна.

Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал глава Белгородской области.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины усилили атаки на образовательные учреждения в российских регионах. По его словам, рост числа таких инцидентов наблюдается с 1 сентября — начала учебного года. Зафиксированы удары по школам в ДНР, в Васильевке Запорожской области, а также по школе-интернату в Ростовской области, где в момент атаки находились более 70 детей.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреляли из артиллерии город Каменку-Днепровскую в Запорожской области. По его словам, снаряды попали в здание ЗАГСа и дом многодетной семьи.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
атаки ВСУ
БПЛА
дроны
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.