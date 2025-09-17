ВСУ атаковали здание правительства в российском регионе

Здание правительства Белгородской области стало целью атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В результате ударов повреждены крыша и окна.

Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал глава Белгородской области.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины усилили атаки на образовательные учреждения в российских регионах. По его словам, рост числа таких инцидентов наблюдается с 1 сентября — начала учебного года. Зафиксированы удары по школам в ДНР, в Васильевке Запорожской области, а также по школе-интернату в Ростовской области, где в момент атаки находились более 70 детей.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреляли из артиллерии город Каменку-Днепровскую в Запорожской области. По его словам, снаряды попали в здание ЗАГСа и дом многодетной семьи.