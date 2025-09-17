Лавров объяснил, чем США «не соблазнят» Путина Лавров заявил, что попытка «соблазнить» Путина торговлей с США не сработает

Попытка соблазнить президента России Владимира Путина восстановлением торговли с США не сработает, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр высказался об этом в контексте Украины. Остановить СВО таким путем не получится, убежден Лавров.

И кому-то может казаться, что обмены территориями или попытка соблазнить Путина восстановлением торговли с Америкой может остановить СВО. Это не так, — поделился глава МИД.

Лавров напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский назвал сохранение государственности победой для Киева. Министр отметил, что суть признания заключалась в непонимании политиком невозможности вернуться к старой жизни, как будто «ничего не произошло».

Выступая на круглом столе для зарубежных послов, Лавров добавил, что Зеленский также подтвердил готовность отдать Путину любую часть Украины. По словам министра, такого не будет. Зеленский, указал Лавров, хочет не позволить силам на Западе следовать здравому курсу.

Ранее министр заявил, что Киев отверг оценки, которые передал ему спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по результатам саммита России и США в Анкоридже. Лавров напомнил, как представитель Белого дома регулярно приезжает в Москву.