Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 12:41

Лавров объяснил, чем США «не соблазнят» Путина

Лавров заявил, что попытка «соблазнить» Путина торговлей с США не сработает

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытка соблазнить президента России Владимира Путина восстановлением торговли с США не сработает, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр высказался об этом в контексте Украины. Остановить СВО таким путем не получится, убежден Лавров.

И кому-то может казаться, что обмены территориями или попытка соблазнить Путина восстановлением торговли с Америкой может остановить СВО. Это не так, — поделился глава МИД.

Лавров напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский назвал сохранение государственности победой для Киева. Министр отметил, что суть признания заключалась в непонимании политиком невозможности вернуться к старой жизни, как будто «ничего не произошло».

Выступая на круглом столе для зарубежных послов, Лавров добавил, что Зеленский также подтвердил готовность отдать Путину любую часть Украины. По словам министра, такого не будет. Зеленский, указал Лавров, хочет не позволить силам на Западе следовать здравому курсу.

Ранее министр заявил, что Киев отверг оценки, которые передал ему спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по результатам саммита России и США в Анкоридже. Лавров напомнил, как представитель Белого дома регулярно приезжает в Москву.

Владимир Путин
МИД РФ
США
Сергей Лавров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Раскрыты две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.