HR-эксперт назвал экзотические страны, граждане которых хотят работать в РФ HR-эксперт Мурадян: граждане Индии, Мьянмы и Пакистана хотят работать в России

В Россию все чаще стали приезжать мигранты из дальнего зарубежья — Индии, Шри-Ланки, Мьянмы, Таиланда, Пакистана, Индонезии, Брунея и Анголы, рассказал KP.RU HR-эксперт Гарри Мурадян. Он подчеркнул, что таким сотрудникам для въезда в РФ нужна рабочая виза, что создает более удобные условия для найма.

Это в основном Индия, Филиппины, Шри-Ланка, Бангладеш, Мьянма, Таиланд, Пакистан, Индонезия. Если говорить об Африке, то это в основном Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Бруней, Ангола, — сказал Мурадян.

По словам эксперта, индийцы часто работают в сфере легкой промышленности, а сотрудничество в сфере спа выбирают тайцы. Россияне не останутся без заработка из-за экзотических работников, считает Мурадян. По его мнению, таким образом, наоборот, реально снять загруженность в некоторых трудовых сферах.

Ранее депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилев заявил, что для исключения возможности мигрантов устроиться в такси или курьером надо усилить ответственность работодателей. По его словам, для юридических лиц, которые оставляют лазейки для мигрантов-нарушителей, нужно ввести штрафы.