В Тюменской области родилась вторая за год тройня, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Счастливыми родителями стали Татьяна и Александр, которые ожидали двойню, а на УЗИ их ждал сюрприз.

Супруги Татьяна и Александр готовились к рождению двойни, а на УЗИ врач сообщил: «У вас будет тройня!» — это был счастливый шок для родителей, — сообщил глава региона.

Три девочки родились в областном перинатальном центре и находились в реанимации первое время. По словам Моора, они быстро окрепли и уже активно догоняют сверстников в развитии. Губернатор отметил, что такие семьи получают право на меры поддержки, включая выплату на улучшение жилищных условий.

Ранее сообщалось, что близняшки с одной плацентой родились в Рязанском перинатальном центре. Так называемая монохориальная моноамниотическая двойня рождается крайне редко. Этот вариант многоплодной беременности отличается не просто общей плацентой у новорожденных. При ней оба ребенка находятся в одном плодном пузыре. Вероятность такой беременности достигает около 1% от всех многоплодных случаев.