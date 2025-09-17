Раскрыто, что можно приготовить из падалицы Повар Прокофьев: из падалицы можно приготовить отличный сок

Из опавших яблок и груш можно сварить сок, рассказал NEWS.ru шеф-повар и историк кулинарии Антон Прокофьев. По его словам, варенье из падалицы может не получиться, а если фрукты повреждены сильно, использовать их для приготовления пищи — не лучшая идея.

Пропускаем яблоки через соковыжималку, затем прогреваем, стерилизуем. Не забываем, что стерилизация — процесс длительный. Затем разливаем в банки, закатываем. Можно отправить падалицу в глубокую переработку и попытаться приготовить, например, варенье, но результат может оказаться хуже ожидаемого. В пищу не стоит употреблять гниль, которая чаще всего есть на таких плодах, — прокомментировал эксперт.

По его словам, если фрукты повреждены сильно, есть риск, что у них появились биологические заражения, несовместимые с дальнейшим хранением. А если вы хотите использовать опавшие яблоки и груши в приготовлении шарлоток, их нужно тщательно помыть, почистить пострадавшие места и убрать сердцевину фрукта.

