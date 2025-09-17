Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 12:41

Раскрыто, что можно приготовить из падалицы

Повар Прокофьев: из падалицы можно приготовить отличный сок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из опавших яблок и груш можно сварить сок, рассказал NEWS.ru шеф-повар и историк кулинарии Антон Прокофьев. По его словам, варенье из падалицы может не получиться, а если фрукты повреждены сильно, использовать их для приготовления пищи — не лучшая идея.

Пропускаем яблоки через соковыжималку, затем прогреваем, стерилизуем. Не забываем, что стерилизация — процесс длительный. Затем разливаем в банки, закатываем. Можно отправить падалицу в глубокую переработку и попытаться приготовить, например, варенье, но результат может оказаться хуже ожидаемого. В пищу не стоит употреблять гниль, которая чаще всего есть на таких плодах, — прокомментировал эксперт.

По его словам, если фрукты повреждены сильно, есть риск, что у них появились биологические заражения, несовместимые с дальнейшим хранением. А если вы хотите использовать опавшие яблоки и груши в приготовлении шарлоток, их нужно тщательно помыть, почистить пострадавшие места и убрать сердцевину фрукта.

Ранее повар рассказал, что в маринаде для шашлыка может использоваться свежесваренный кофе. Он придает мясу легкий оттенок копчености. На килограмм мяса подойдет чашка кофе.

шеф-повара
соки
яблоки
груши
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
Украинские спецслужбы «подорвали» Зеленского в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдосотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.