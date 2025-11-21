Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 15:30

Два безалкогольных напитка на Новый год для взрослых и детей — успешно заменят шампанское и коктейли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новый год — праздник для всех, и напитки должны быть универсальными! Эта подборка позволит и взрослым почувствовать праздничную атмосферу без алкоголя, и детям — насладиться вкусными и красивыми коктейлями.

«Зимний глинтвейн»

Ингредиенты:

1 л виноградного сока (лучше темного), 500 мл яблочного сока, 1 апельсин, 1 лимон, 3-4 палочки корицы, 5-6 звездочек бадьяна, 5 гвоздик, щепотка мускатного ореха.

Приготовление:

В кастрюле смешиваю виноградный и яблочный сок. Добавляю сок половины апельсина и половины лимона, а вторые половинки нарезаю кружочками и тоже отправляю в кастрюлю. Кладу все специи. На медленном огне прогреваю 10-15 минут, не доводя до кипения. Снимаю с огня, накрываю крышкой и даю настояться 10-15 минут. Разливаю по бокалам через ситечко.

«Мандариновая сказка»

Ингредиенты:

1 л мандаринового сока (лучше свежевыжатого), 500 мл газированной воды, 2-3 мандарина, 1 стручок ванили или 1 ч.л. ванильного экстракта, лед.

Приготовление:

Мандариновый сок смешиваю с газированной водой. Добавляю семена из стручка ванили или ванильный экстракт. Разливаю по высоким бокалам, наполненным льдом. Украшаю дольками мандарина и длинной спиралью из цедры.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

Проверено редакцией
Читайте также
В Европе мандариновые корки на вес золота, а мы выкидываем: вот как они помогают в хозяйстве
Общество
В Европе мандариновые корки на вес золота, а мы выкидываем: вот как они помогают в хозяйстве
Пачка творога и пару яблок: готовим яблочные оладушки на творожном тесте. Завтрак из простых продуктов — вкуснятина со сметаной и вареньем
Общество
Пачка творога и пару яблок: готовим яблочные оладушки на творожном тесте. Завтрак из простых продуктов — вкуснятина со сметаной и вареньем
Посадите этот цветок, и вы забудете о вымерзании и укрытиях на зиму: пышно цветет
Общество
Посадите этот цветок, и вы забудете о вымерзании и укрытиях на зиму: пышно цветет
Нежный напиток для здоровья кишечника и крепких костей: лучшее средство для пищеварения
Общество
Нежный напиток для здоровья кишечника и крепких костей: лучшее средство для пищеварения
Россиян предупредили об опасности пришедшего из Кореи алкогольного напитка
Общество
Россиян предупредили об опасности пришедшего из Кореи алкогольного напитка
напитки
рецепты
Новый год
соки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Петербург — идеальное место»: ММФ БРИКС предложили «приземлить» в России
«Настоятельно призываем»: Венгрия попросила Европу не саботировать план США
Мужчина обнаружил утраченную гравюру Рембрандта в необычном месте
Названы страны, в сотрудничестве с которыми заинтересован Казахстан
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Стало известно, на сколько вырос бюджет России благодаря налогам
У семьи экс-начальника ИФНС в Ростове нашли имущество на 100 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.