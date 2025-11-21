Два безалкогольных напитка на Новый год для взрослых и детей — успешно заменят шампанское и коктейли

Новый год — праздник для всех, и напитки должны быть универсальными! Эта подборка позволит и взрослым почувствовать праздничную атмосферу без алкоголя, и детям — насладиться вкусными и красивыми коктейлями.

«Зимний глинтвейн»

Ингредиенты:

1 л виноградного сока (лучше темного), 500 мл яблочного сока, 1 апельсин, 1 лимон, 3-4 палочки корицы, 5-6 звездочек бадьяна, 5 гвоздик, щепотка мускатного ореха.

Приготовление:

В кастрюле смешиваю виноградный и яблочный сок. Добавляю сок половины апельсина и половины лимона, а вторые половинки нарезаю кружочками и тоже отправляю в кастрюлю. Кладу все специи. На медленном огне прогреваю 10-15 минут, не доводя до кипения. Снимаю с огня, накрываю крышкой и даю настояться 10-15 минут. Разливаю по бокалам через ситечко.

«Мандариновая сказка»

Ингредиенты:

1 л мандаринового сока (лучше свежевыжатого), 500 мл газированной воды, 2-3 мандарина, 1 стручок ванили или 1 ч.л. ванильного экстракта, лед.

Приготовление:

Мандариновый сок смешиваю с газированной водой. Добавляю семена из стручка ванили или ванильный экстракт. Разливаю по высоким бокалам, наполненным льдом. Украшаю дольками мандарина и длинной спиралью из цедры.

