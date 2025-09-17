Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 12:36

Белгородского чиновника заподозрили в обмане пострадавших от ВСУ граждан

Фото: t.me/su_skr31

Бывший заместитель начальника администрации Грайворонского городского округа Белгородской области стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщили в региональном СУ СК. Он обвиняется в получении взятки за содействие в оформлении выплат за автомобиль, поврежденный в результате атаки ВСУ.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника восточного территориального управления администрации Грайворонского городского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), — сказано в сообщении.

Согласно материалам дела, в обязанности чиновника входила помощь гражданам в подготовке документов для получения компенсаций на ремонт машин, пострадавших от обстрелов. По версии следствия, в мае 2025 года он воспользовался своим положением: зная, что у одного из автовладельцев уже были все законные основания для выплаты, чиновник пообещал ему «помощь» в оформлении и незаконно получил за это 25 тысяч рублей. При этом сама компенсация составила 1,3 млн рублей и была перечислена гражданину в полном объеме.

Ранее стало известно, что мэр Красноярска Владислав Логинов, обвиняемый по делу о коррупции и находящийся под стражей, подал в городской совет заявление об отставке. Заявление будет рассматриваться на ближайшей сессии.

Белгородская область
ВСУ
коррупция
чиновники
