Белгородского чиновника заподозрили в обмане пострадавших от ВСУ граждан

Бывший заместитель начальника администрации Грайворонского городского округа Белгородской области стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщили в региональном СУ СК. Он обвиняется в получении взятки за содействие в оформлении выплат за автомобиль, поврежденный в результате атаки ВСУ.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника восточного территориального управления администрации Грайворонского городского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), — сказано в сообщении.

Согласно материалам дела, в обязанности чиновника входила помощь гражданам в подготовке документов для получения компенсаций на ремонт машин, пострадавших от обстрелов. По версии следствия, в мае 2025 года он воспользовался своим положением: зная, что у одного из автовладельцев уже были все законные основания для выплаты, чиновник пообещал ему «помощь» в оформлении и незаконно получил за это 25 тысяч рублей. При этом сама компенсация составила 1,3 млн рублей и была перечислена гражданину в полном объеме.

