Гуляш из говядины с той самой подливкой, как в столовой СССР

Для воссоздания аутентичного вкуса начните с выбора правильного мяса — идеально подойдет говяжья лопатка или шея, нарезанная аккуратными кубиками. Разогрейте в казане растительное масло и обжарьте мясные кусочки порциями до образования насыщенной коричневой корочки. Этот этап нельзя пропускать — он отвечает за глубину вкуса и цвет будущей подливки.

Возвратите все мясо в посуду, добавьте крупно нашинкованный репчатый лук и морковь, натертую на крупной терке. Пассеруйте до мягкости овощей. Решающий момент — всыпьте столовую ложку муки и интенсивно размешайте, чтобы избежать образования комочков. Это создаст основу той самой густой, бархатистой подливы.

Влейте крутой кипяток или бульон, добавьте томатную пасту, лавровый лист, соль и душистый перец. После закипания убавьте огонь до минимального и томите под крышкой не менее двух часов. В завершение добавьте измельченный чеснок и дайте блюду настояться 15 минут. Этот гуляш прекрасно дополнит картофельное пюре или макаронные изделия.

