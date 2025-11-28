День матери
Испанский суп-гуляш с фаршем и макаронами: густой, сытный и очень вкусный — готовится просто в 1 казане

Испанский суп-гуляш с фаршем и макаронами: густой, сытный и очень вкусный — готовится просто в 1 казане. Идеальное блюдо на каждый день: густой, насыщенный, с яркой паприкой и нежными томатами. Готовится в одной кастрюле, а вкус будто томился часами. Идеальный вариант для быстрого, но полноценного ужина!

Берём: фарш (говяжий или свино-говяжий) — 400 г, макароны из твёрдых сортов — 150 г, лук — 1 шт., помидор очищенный — 1 шт., томатная паста — 1 ст.л., паприка — 1 ч.л., специи и соль по вкусу, горячая вода, пармезан для подачи.

В кастрюле обжариваем фарш с мелко нарезанным луком до рассыпчатости и лёгкого румянца. Добавляем очищенный и рубленый помидор, тушим пару минут, чтобы он отдал сок. Вмешиваем томатную пасту, паприку и любые любимые специи — отлично подходят орегано, смесь перцев и немного чеснока. Заливаем горячей водой, перемешиваем и доводим до кипения. Добавляем макароны твёрдых сортов, уменьшаем огонь и тушим суп 15 минут, периодически помешивая. Если жидкость сильно выпарилась — добавляем ещё немного горячей воды до желаемой густоты. Подаём горячим, щедро посыпав пармезаном. Суп получается густым, пряным и очень согревающим — настоящий испанский комфорт-фуд!

Ранее мы готовили лапшевник с фаршем — сытный и вкусный. Обалденное блюдо с молочной заливкой в духовке.

