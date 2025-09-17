Стало известно, почему европейцы ждут российских туристов

Туристы из России считаются самыми платежеспособными — они поддерживают экономику стран Европы, заявил НСН глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. По его словам, хоть турпоток из РФ в Европу снизился, он не стал менее ценным для европейцев.

Российские туристы входят в тройку наиболее желаемых. Они в среднем тратят достаточное количество денежных средств и поддерживают экономику. Поэтому больше всего за них переживают те государства, которым важен туризм как источник дохода, — высказался Осауленко.

Он добавил, что россияне на отдыхе, как правило, тратят внушительные суммы ежедневно, в том числе на транспорт, питание, проживание и покупки. По словам эксперта, российских туристов в Европе очень ждут.

Ранее сообщалось, что пять стран Евросоюза выступили единым фронтом против инициативы по ужесточению визового режима для граждан РФ. Они заблокировали предложение, аргументируя это серьезными экономическими потерями, в особенности в секторе туризма.