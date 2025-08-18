Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 09:30

Картофельный блин с курицей! Невероятная вкуснота из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельный блин с курицей! Невероятная вкуснота из простых продуктов! Это блюдо — идеальное сочетание нежной куриной грудки и хрустящего картофельного блина с расплавленным сыром. Просто, сытно и невероятно вкусно! Готовится быстро, а результат порадует всю семью.

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 2 шт. (крупные)
  • Картофель — 6 шт. (средней величины)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Твердый сыр — 100 г (тертый)
  • Петрушка — 1 пучок
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Подготовка начинки. Смешайте тертый сыр с мелко нарезанной петрушкой. Куриную грудку нарежьте тонкими пластинками, посолите, поперчите и обжарьте на сухой разогретой сковороде.
  2. Картофельный блин. Картофель очистите, натрите на мелкой терке и отожмите лишний сок. Добавьте яйцо, муку, соль и перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выложите картофельную массу, разровняйте и прижмите лопаткой. Жарьте 2–3 минуты до золотистой корочки.
  3. Сборка. Переверните блин, на одну половину выложите курицу, сверху посыпьте сыром с зеленью. Жарьте 2–3 минуты, пока сыр не начнет плавиться. Накройте второй половиной блина, слегка прижмите и обжарьте еще по минуте с каждой стороны.

Совет: подавайте горячим со сметаной или свежими овощами.

Ранее мы готовили кабачково-куриные оладушки за 20 минут! Хитовый рецепт этого лета.

картошка
картофель
драники
курицы
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
