Картофельный блин с курицей! Невероятная вкуснота из простых продуктов! Это блюдо — идеальное сочетание нежной куриной грудки и хрустящего картофельного блина с расплавленным сыром. Просто, сытно и невероятно вкусно! Готовится быстро, а результат порадует всю семью.
Ингредиенты
- Куриная грудка — 2 шт. (крупные)
- Картофель — 6 шт. (средней величины)
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 2 ст. л.
- Твердый сыр — 100 г (тертый)
- Петрушка — 1 пучок
- Соль, черный перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Приготовление
- Подготовка начинки. Смешайте тертый сыр с мелко нарезанной петрушкой. Куриную грудку нарежьте тонкими пластинками, посолите, поперчите и обжарьте на сухой разогретой сковороде.
- Картофельный блин. Картофель очистите, натрите на мелкой терке и отожмите лишний сок. Добавьте яйцо, муку, соль и перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выложите картофельную массу, разровняйте и прижмите лопаткой. Жарьте 2–3 минуты до золотистой корочки.
- Сборка. Переверните блин, на одну половину выложите курицу, сверху посыпьте сыром с зеленью. Жарьте 2–3 минуты, пока сыр не начнет плавиться. Накройте второй половиной блина, слегка прижмите и обжарьте еще по минуте с каждой стороны.
Совет: подавайте горячим со сметаной или свежими овощами.
